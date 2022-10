Chauffeur betrapt met 140 gram cannabis in auto

Kruibeke Kruibeke viert gouden jubileum van Antoine Denert in gemeente­raad: “Maar ik denk nog lang niet aan stoppen”

In OC De Brouwerij vond een huldiging plaats van Antoine Denert(76). De ereburgemeester zetelt namelijk 50 jaar onafgebroken in de gemeenteraad. Een record is het nog niet maar dat sneuvelt misschien later nog wel. Denert denkt immers nog lang niet aan stoppen. “Ik zie de mensen te graag.”

