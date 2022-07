Centrum Temse is voortaan fietszone: “Met enkelrichtingsverkeer rond Markt”

TemseEen groep fietsers met schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) op kop heeft vrijdagmiddag de nieuwe fietszone in het centrum van Temse geopend. De zone strekt zich uit over een tiental straten rond de Markt waar tegelijk enkelrichtingsverkeer is ingevoerd. “Met deze ingrepen willen we de zwakke weggebruikers wat meer centraal zette”, klinkt het.

Na afloop van de vrijdagmarkt werd vrijdagmiddag de nadar weggenomen rond de Markt van Temse en is de fietszone nu een feit. In de fietszone mag de fietser de gehele breedte van de rijbaan innemen. De auto mag deze fietszone inrijden, maar is er slechts te gast. Bestuurders van mogen de fietsers niet inhalen en de maximumsnelheid ligt op 30 kilometer per uur. “Maar het zijn dus de fietsers die het tempo bepalen”, benadrukt schepen Truyman.

Volledig scherm Schepen Truyman mocht vrijdag de fietszone in het centrum officieel openen. © Kristof Pieters

Kasseien weg

“In het centrum hebben de meeste straten een smal profiel en met de invoering van een fietszone willen we de zwakke weggebruikers wat meer centraal zetten. “Om het fietscomfort te verhogen, werd recent het wegdek van de Kamiel Wautersstraat vernieuwd. De oncomfortabele kasseien zijn vervangen door een wegdek in uitgewassen beton. Ook de omwonenden profiteren mee van het nieuwe wegdek, dat minder lawaaihinder met zich meebrengt.”

Enkelrichting

Volledig scherm Heel wat chauffeurs zondigden vrijdag nog tegen het pas ingevoerde enkelrichtingsregime op de Markt. © Kristof Pieters

De komst van de fietszone moet volgens de schepen ook voor een verhoogde verkeersleefbaarheid zorgen. De belangrijkste ingreep is de invoering van enkelrichting op de Markt. Het autoverkeer kan enkel nog vanaf de Oeverstraat richting Dijkstraat en Wilfordkaai rijden. Zo zijn er geen conflicten meer aan het kruispunt met de Dijkstraat, waar het dubbelrichtingsverkeer voor een moeizame verkeerssituatie zorgde. “Fietsers mogen in beide richtingen rijden op de Markt”, vervolgt de schepen. “In de tegenrichting is hiervoor een strook met markeernagels, glasbolreflectoren en fietslogo’s uitgerust.” Enkel in het stuk Markt langs de kant van de Kasteelstraat mogen fietsers ook slechts in één richting omdat de weg er te smal is.

Signalisatie

Volledig scherm Om de fietszone te accentueren werden rode thermoplastmarkeringen aangebracht op de weg. © Kristof Pieters

De Kamiel Wautersstraat ligt zelf ook in de fietszone, maar blijft in deze nieuwe circulatieregeling nog steeds dubbele richting voor alle verkeer. De andere straten in de fietszone zijn de Kasteelstraat, Consciencestraat, Wilfordkaai, Priester Poppestraat, Veerstraat, Nijssstraat en deel van de Dijkstraat (als toegang naar de Markt). De nieuwe fietszone wordt aangeduid met verkeersborden maar de grenzen ervan zijn ook letterlijk in de verf gezet met rode thermoplastmarkeringen.

In de nabije toekomst is er ook nog een fietsstraat op komst in de Prinsenlaan in de Hollebeekwijk, tussen de Prinsenlaan en Kattebrug.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

