CD&V stelt vragen bij impact Nationaal Park Scheldevallei: “We kennen gevolgen niet voor landbouw”

Momenteel loopt een procedure om de Scheldevallei en haar getijdennatuur te erkennen als een nieuw Nationaal Park. Ook Temse maakt hier deel van uit en werd gevraagd om de kandidaat te ondersteunen. Vanuit het college hebben Burgemeester Hugo Maes en Schepen Debby Vermeiren mee de principeverklaring goedgekeurd voor CD&V. “Omdat we de vele mogelijkheden en kansen voor natuur en toerisme zien”, leggen ze uit. “Maar tegelijk geloven we ook heel hard dat dit enkel kan werken in dialoog en harmonie met de landbouwers.”

Tot op vandaag ontbreekt echter een wettelijk kader en daar wringt het schoentje voor CD&V. Ook in andere Scheldegemeenten klinkt er steeds meer protest en ongerustheid. “Het huiswerk van minister Demir is niet af en toch worden de lokale besturen al onder tijdsdruk gezet om hun fiat te geven over principes de we nog niet aan een juridisch kader kunnen toetsen”, vult fractieleider Ingrid Deschepper aan. “We kunnen onze landbouwers vandaag geen juridische gestaafde garanties of antwoorden bieden. Er is teveel onduidelijkheid. Wij stappen op dit moment dus met het nodige voorbehoud en veel vraagtekens mee in het Nationaal Park Scheldevallei. Er moet absoluut een evenwicht zijn tussen natuur, recreatie en landbouw.”