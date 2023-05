CD&V en Open Vld trekken in kartel naar de verkiezingen: “We willen als grootste partij aan zet zijn in 2024”

CD&V en Open Vld gaan in 2024 in kartel naar kiezer trekken. Dat hebben de twee partijbesturen donderdagavond beslist. Lijsttrekker wordt huidig burgemeester Hugo Maes (CD&V). Hij maakt er geen geheim van dat het kartel de grootste fractie wil worden in de gemeenteraad. Deze komt dan immers automatisch aan zet bij de coalitiebesprekingen.