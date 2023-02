Carnavalscomité Temse bundelt rijke geschiedenis in lijvig boek

temseOp de stoet is het nog wachten tot volgende maand maar fans van Carnaval Temse kunnen intussen al even terugblikken op de rijke geschiedenis. Die werd naar aanleiding van het jubileum 4x11 in boekvorm gegoten. Het werd een lijvig naslagwerk van 411 bladzijden met meer dan 900 foto’s en illustraties.

Het boek werd officieel voorgesteld in het gemeentehuis op de Markt door het gemeentelijk carnavalscomité en ereburgemeester Luc De Ryck. Die laatste is er al bij vanaf de start in 1977. “Het klinkt misschien vreemd maar Temse was het laatste in de rij om een stoet te organiseren na Tielrode, Elversele en Steendorp”, blikt hij terug. “Het was toenmalig schepen Désiré Van Riet die daarom het initiatief nam om ook hier een carnavalstraditie op te starten.”

Die bestond in 2021 precies 44 jaar en in carnavalsmiddens zijn alle veelvouden van 11 een jubileum natuurlijk. “Door corona hebben we het wel niet echt kunnen vieren”, zegt voorzitter Dirk Mettepenningen. “Het is intussen drie jaar geleden dat er nog een stoet plaatsvond. We zijn de groepen uit Temse wel financieel blijven ondersteunen. Van de 15 carnavalsgroepen zijn er uiteindelijk slechts 2 gestopt. De knaldrang is groot en voor de stoet op zondag 13 maart verwachten we dan ook een grote opkomst.”

Voor het jubileumboek was bestuurslid Eveline Claus de drijvende kracht. Ze verdiepte zich in de geschiedenis, nam talrijke archieven door en legde contact met vele voormalige en huidige medewerkers. “Het resultaat is een overzicht van alle prinsen en hun gevolg, de deelnemende groepen, interviews, activiteiten, affiches… Kortom het is een echt naslagwerk geworden.”

De eerste druk is intussen volledig uitverkocht. Afhankelijk van de interesse volgt er mogelijk wel nog een tweede oplage. Inschrijven hiervoor kan via davy.de.gendt@gmail.com.

