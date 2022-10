Cannabisplantage ontdekt in woning van ex-agent Lenny Janssens, bekend van Blind Getrouwd en Expeditie Robinson

Kruibeke Martine (54) en Greg (25) maken hun droom waar met restaurant Somnium: “We waren beide op zoek naar iets anders en dat hebben we hier gevonden”

In de Langestraat in Kruibeke heeft restaurant Somnium donderdag de deuren geopend. De naam betekent ‘droom’ en dat is het ook voor uitbaters Martine Van Genechten (54) en haar zoon Greg Jaspers (25). In hun vorige zaak De Lusthof voelden ze zich beide niet goed meer in het vel zitten. “Nu pakken we het kleinschaliger aan en koken we alsof het voor vrienden is”, klinkt het.

