Buurtbewoners Vuurkouterwijk vragen speelruimte: “Baseballterrein ligt er al jaren ongebruikt bij: haal gewoon het slot eraf!”

SteendorpEnkele bewoners en kinderen uit de Vuurkouterwijk in Steendorp hebben samen met de partij Tesamen actie gevoerd voor meer speelruimte. In de wijk zijn veel jonge kinderen maar die moeten noodgedwongen op straat spelen. “Terwijl men alleen maar het slot moet weghalen van een baseballterrein dat er al jaren ongebruikt bijligt”, klinkt het boos.

Alleen al in de Vuurkouterwijk wonen er momenteel een vijftigtal kinderen. Als die een balletje willen trappen moeten ze dit echter noodgedwongen op straat doen. “Het dichtstbijzijnde speelplein is aan de Roomkouter maar voor de kleinste kinderen is dat erg ver”, zegt Mariam Sourroukh, zelf geboren en getogen in de wijk. “Terwijl onze huizen uitkijken op een perfecte speelruimte. Het gaat om een baseballveld dat er intussen al vier jaar ongebruikt bijligt. De club was hier maar enkele jaren actief en is nadien uitgeweken naar Sint-Niklaas.”

Geen investering nodig

Mariam zat tot eind vorig jaar zelf in de gemeenteraad voor oppositiepartij Tesamen. Al twee jaar vraagt ze aan het bestuur om het slot van het hekken te halen zodat de buurtkinderen op een veilige manier kunnen spelen in de wijk. “Nu klimmen de jongeren ook over de omheining maar riskeren ze wel hun broek of shirt te scheuren of te worden weggejaagd.” Gemeenteraadslid en partijgenoot Brigitte Caura bracht het punt recent opnieuw op de agenda. “We vragen immers geen investeringen, enkel het openstellen van een poortje, en dit liefst voor de zomervakantie. Het is toch doodzonde dat het terrein er nu nutteloos bijligt. Het wordt alleen af en toe gebruikt voor een chirokamp.

Nu klimmen jongeren ook over de omheining maar riskeren ze wel hun broek te scheuren of te worden weggejaagd.

Sportveld vrijwaren

Volgens Caura zal dit ook de veiligheid ten goede komen. “De kinderen moeten nu immers op straat spelen. Dat zorgt ook soms voor ergernis bij de iets oudere bewoners want een bal komt al eens verkeerd terecht in een tuin of op een geparkeerde wagen.” Tesamen staat niet alleen met de vraag want ook bestuurspartij CD&V vindt dat het college het terrein moet openstellen. Schepen van sport Wim Van Rossen (Open Vld) gaat de vraag voorleggen aan het nieuwe diensthoofd van het departement sport. Hij wil de gronden echter wel vrijwaren voor sportgebruik. “Er is immers geen overschot aan sportvelden en in het verleden werd al een aanpalend stuk grond afgestaan aan de scouts. We spelen onder meer met het idee om het beachvolley naar Steendorp te brengen maar bekijken ook of er plaats is voor een multifunctioneel terrein.”

Tijdelijk openstellen

Brigitte Caura benadrukt dat er ook voor niet-georganiseerde recreatie ruimte moet zijn. “Het terrein is groot om plaats te bieden voor zowel sport als spel”, vindt ze. “Kinderen moeten zo veel mogelijk buiten ravotten bij mooi weer en niet binnen achter een scherm gekluisterd zitten, daar is iedereen het toch over eens. Maar een terrein alvast tijdelijk openstellen voor de plaatselijke jeugd, kost de gemeente niks en het staat bovendien een latere invulling niet in de weg.” De buurtbewoners sluiten zich hier volmondig bij aan. “Wat houdt de gemeente nu eigenlijk tegen? Er kan hier toch niks worden kapot gedaan? Bovendien zijn er ook genoeg ouders die een oogje in het zeil willen houden.

Het vroegere baseballveld ligt er al jaren verwaarloosd en vooral onbenut bij.

Nu moeten kinderen noodgedwongen op straat een balletje trappen.