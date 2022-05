Buurt wil officiële erkenning van voetweg De Kiep

Alec Lamberts krijgt voor zijn vraag ook de steun van Steendorp Leefruimte en Natuurpunt Scousele. “Het is niet dat de voetweg bedreigd wordt in zijn voortbestaan maar we willen vooral vermijden dat het ooit zover komt”, legt hij zijn initiatief uit. “Met een officiële erkenning is de toekomst van De Kiep verzekerd. De belangrijkste voorwaarde is dat er de voorbije dertig jaar een publiek gebruik is.”

De Kiep is een voetweg tussen de Kerkhofstraat en de hoek van de Europalaan en Belgiëlaan en kent een geschiedenis van meerdere decennia als een voor iedereen toegankelijke weg naar de steenbakkerijen en de Warandewijk vanuit de Kerkhofstraat. In de tijd van de steenbakkerij lag er een spoor voor kleine wagons met klei die vervolgens uitgekipt werden. Vandaar ook de naam. “Ik heb in totaal 35 schriftelijke getuigenissen waaruit blijkt dat de wegel al meer dan 60 jaar open is voor iedereen. Mensen gebruikten de wegel voor verhuizingen of speelden er als kind. Verder heb ik kaartmateriaal van de jaren ‘80 tot nu, oude foto’s en luchtbeelden, wandelroutes van vzw’s en nog veel meer gebundeld in een kant-en-klaar pakket.”