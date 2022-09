Brug Hoogkamerstraat vanaf vrijdagavond opnieuw open voor fietsers, drie dagen later ook voor autoverkeer

Het nieuwe kruispunt in de Hoogkamerstraat was al voor de zomer geopend. Dit weekend is het de beurt aan de brug. Volgens Vlaamse minister Lydia Peeters (Open Vld) betekent de vernieuwde infrastructuur een grote verbetering voor het vele fietsverkeer. “Veiligere en comfortabelere fietspaden worden gecombineerd met een veiligere lichtenregeling op het kruispunt”, aldus de minister. “op de brug is er nu een comfortabel en van de weg afgescheiden dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Dankzij deze ingrepen is er opnieuw een gevaarlijk punt aangepakt. De Vlaamse overheid investeerde 2,9 miljoen euro in het project.”