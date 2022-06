Brownfieldconvenant afgesloten met eigenaar steenbakkerij: “800.000 m3 grond aanvoeren voor landschapsherstel of compensatie”

Voor de herbestemming van de steenbakkerij werd vorig jaar een visie uitgetekend. De site van 18,5 ha zal voorbehouden worden voor groen en recreatie, met mogelijkheid tot overnachten en iets te eten of drinken. De infrastructuur blijft kleinschalig. De oprit in de Kapelstraat wordt doorgetrokken om een extra ontsluiting te creëren voor de omgeving van de Warandestraat. Dat kan bij de buurt op meer bijval rekenen dan het oorspronkelijk plan voor 120 nieuwe woningen of het alternatief van de eigenaar die er een grondzuiveringsbedrijf wilde opstarten.

Economische return

In een volgende stap is nu een brownfieldconvenant afgesloten met de eigenaar van de steenbakkerij. Die stelt als voorwaarde dat hij als return voor de aankoop 800.000 m3 grond mag aanvoeren om aan ‘landschapsherstel’ te doen. “Dit is een compromis”, legt schepen van ruimtelijke planning Wim Van Rossen (Open Vld) uit. “We zijn geen vragende partij hiervoor maar er moet natuurlijk wel een economische return zijn voor de eigenaar. Of er daadwerkelijk zoveel grond zal en kan aangevoerd worden, is nog niet zeker. Andere potentiële inkomsten worden namelijk van dit getal afgetrokken. Het gaat dan over subsidies, geld voor herbebossing, inkomsten uit horeca en de restwaarde van de grond die zijn eigendom blijft.”

40.000 vrachtwagenbewegingen

Bij de oppositie is men tevreden over de groene bestemming maar er zijn wel veel vragen over de compensatie met grondverzet. “Want om al deze grond aan te voeren zullen naar schatting 40.000 vrachtwagenbewegingen nodig zijn”, becijferde Brigitte Caura (Tesamen). De gemeenteraad kreeg ook geen antwoord op de vraag welk bedrag er nu eigenlijk vasthangt aan deze return. “En over de inrichting tasten we eveneens nog in het duister”, vervolgt Caura. “Een eerste voorstel van de eigenaar was een steil oplopende helling van ruim 10 meter hoog, tot halfweg de schoorsteen maar dat plan is reeds verworpen. Er zijn echter nog geen contouren waarbinnen men wel of niet mag ophogen.

Plan in detail

Schepen Van Rossen vraagt nog even geduld hiervoor. “Deze convenant is een volgende stap in een project dat 10 tot 15 jaar in beslag zal nemen. Uiteraard zal er een mobiliteitsstudie moeten gebeuren. Verder moet men rekening houden met de bestaande ruimtelijke barrières. Aan het Gelaagpark wordt bijvoorbeeld niet geraakt en naar de woonwijk toe kan men evenmin veel grond ophogen. Dat zal allemaal nog in detail verder uitgewerkt moeten worden. De gemeente is in dit dossier wel de regisseur. We gaan dus niet plots voor verrassingen komen te staan. Wat de return betreft: de eigenaar betaalde destijds 4 miljoen euro voor de steenbakkerij. Men kan dus de rekening zelf maken.”

