Bromfietser gewond na aanrijding in Hoogkamerstraat

Temse Bijna miljoen euro subsidie voor nieuwbouw basis­school Sint-Jo­zef in Velle

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft geeft groen licht gegeven aan 28 scholenbouw- of renovatieprojecten in Oost-Vlaanderen. In onze regio gaat de Vrije Basisschool Sint-Jozef met een subsidie aan de haal van 900.000 euro.

13 april