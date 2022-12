Bromfiets gestolen op Krijgsbaan

Bornem Liam is het eerste kerstkind­je in Bornems ziekenhuis in drie jaar tijd

Kort voor 8 uur zondagochtend werd in het Bornems ziekenhuis AZ Rivierenland Liam geboren. Niet enkel is Liam één van de vier kerstkindjes in de Mechelse regio, maar hij is ook meteen het eerste kerstkindje dat in het ziekenhuis van Bornem wordt geboren in drie jaar tijd.

25 december