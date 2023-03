Briljanten bruiloft voor Jozef en Monique

Toerisme Vlaanderen ontvangt sleutels getijdenmo­len en Gravento­ren: “Troeven uitspelen bij bezoekers uit binnen- én buitenland”

Toerisme Vlaanderen heeft de sleutels in handen gekregen van de getijdenmolen en de Graventoren in Rupelmonde. Bedoeling is om op beide sites het verhaal van Mercator en van de Scheldevallei nog beter bekend te maken in binnen- en buitenland. “ Zowel de getijdenmolen als de Graventoren zijn symbolen van een tijdperk waarin Rupelmonde centraal stond in de handel met heel Vlaanderen, maar ook in de verdediging ervan”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).