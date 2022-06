Boxing Club Temse organiseert allereerste boksmeeting in sporthal Temsica

In het nog jonge bestaan de van de club konden toch al twee leden een Belgische kampioenstitel in de wacht slepen. De boksclub hoopt dat in de toekomst nog een paar keer te herhalen. “Talent is er alleszins”, klinkt het bij de coaches Secken Coskun, Ahmed Chentuf en Marouan Ben Alita. Die laatste is ook voorzitter van de club. In sporthal Temsica vond dit weekend voor de allereerste keer een eigen boksmeeting voor recreanten plaats: The Bridge Boxers. In totaal stonden er 22 wedstrijden op het programma en zakten er een paar honderd toeschouwers af.