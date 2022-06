Bovenbouw Antwerpse Steenweg tot kapel klaar tegen bouwverlof

Schepen van openbare werken Lieve Truyman (N-VA) gaf tijdens een commissievergadering een stand van zaken mee van het grote rioleringsproject in Tielrode. Momenteel is de aannemer bezig in het stuk van de Antwerpse Steenweg tot aan de kapel Sint-Elooi. “Het is de bedoeling om voor het bouwverlof de bovenbouw afgewerkt te hebben”, zegt Truyman. “De werken hebben wel wat vertraging opgelopen omdat er op een veenlaag was gestoten. De draagkracht was onvoldoende voor de riolering en er moesten eerst grondverbeteringen gebeuren.” De werken in de Burgemeester Heymansstraat zijn al een tijdje afgerond. “Met dank aan de aannemer die extra ploegen heeft ingezet om niet in conflict te komen met de werken aan de N16 en het bijhorende omleidingsverkeer”, vervolgt Truyman. “De werf zal nu verder opschuiven richting kerk. Met Huize Vincent is afgesproken dat het woonzorgcentrum altijd bereikbaar zal zijn via één kant.”