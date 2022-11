Bouwpunt Van der Gucht wordt na overname BMB Bouwmaterialen

voetbal tweede nationale A ‘Overbodige’ Youssef Boualouali (Lokeren-Tem­se) komt weer boven water tegen Harelbeke: “Ik begrijp dat er twijfels waren over mij”

Thank god voor donderspeeches en invalbeurten. In de beker tegen KV Mechelen lukt het niet, in de competitie tegen Harelbeke kon Lokeren-Temse wél een overwinning pakken. Youssef Boualouali stond sinds lang nog eens op het scorebord: “Ik sta scherper dan vorig seizoen.”

