Bijna helft rijdt te snel in Vrijheidstraat

Temse Racetalent Amaury Cordeel voor politie­rech­ter na filmpje op TikTok waarin hij 179 kilometer per uur rijdt: “Het was niet mijn cliënt achter het stuur, ik vraag de vrijspraak”

Amaury Cordeel, een racetalent uit het Waasland stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank van Dendermonde na een filmpje op TikTok. Hij zou gefilmd hebben hoe hij 179 kilometer per uur reed in de smalle Hogenakkerstraat in Temse in december 2020. Volgens zijn advocaat zat niet Amaury achter het stuur, maar wel een vriend die nog niet verhoord werd. “Ik vraag de vrijspraak voor mijn cliënt", klinkt het.

26 april