Bijna één op de drie geflitst bij controle in Dorpstraat

Vrachtwa­gen door middenberm van N16 na klapband: chauffeur legt positieve ademtest af

De N16 in Temse is zaterdagochtend urenlang versperd geweest in de rijrichting van Sint-Niklaas door een ongeval met een vrachtwagen met een klapband. De cabine van de truck raakte zwaar beschadigd maar de chauffeur bleef zelf ongedeerd. Hij legde wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.