Bib Temse wordt plek van ‘Geluk’ tijdens de Jeugdboekenmaand

Serge en Birgit brachten stukje Provence ‘Onder den Toren’ maar vertrekken nu zelf naar het zuiden: “Tijd om nog wat van het leven genieten”

Serge Van Autreve (56) en Birgit De Schepper (57) nemen eind volgende maand afscheid van hun populair eetcafé ‘Onder den Toren’ in Elversele. “Het wordt fysiek iets te zwaar”, legt het koppel de beslissing uit. “Een plan B is er nog niet maar we gaan een maand rondtrekken in Spanje en zien wel wat er op ons pad komt.”