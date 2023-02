Bib Temse krijgt 60 prentenboeken om kinderen te helpen bij leesstart

Voetbal tweede nationale A François Kompany won elke wedstrijd die hij voor Lokeren-Tem­se speelde: “Een tegendoel­punt voelt alsof we gefaald hebben”

François Kompany, the missing link. Met hem in de ploeg verloor Lokeren-Temse nog geen enkel punt. 18 op 18. Ook Wetteren had vrijwel nooit zicht op een resultaat: 4-1. En toch: “Bij dat tegendoelpunt voelde het alsof we aan het verliezen waren.”