Bib rolt netwerk uit van boekenruilkastjes

TemseDe bibliotheek van Temse is van start gegaan met een netwerk van zes boekenruilkastjes in alle deelgemeenten. “Via deze kastjes krijgen de gelezen boeken van inwoners een tweede leven en geven we boeken een plaats in het straatbeeld”, zegt schepen Lieve Truyman (N-VA).

Het netwerk bestaat uit nieuwe en bestaande kastjes. “Er staat sinds 2018 een goed gebruikt boekenruilkastje aan de Muziekschool”, legt de schepen uit. “Het was destijds een proefproject om te zien hoe onze inwoners er mee zouden omgaan. De bib zet er regelmatig afgedankte of dubbele exemplaren bij maar ook inwoners mogen er boek uit eigen collectie achterlaten. Tijdens corona kwamen er nog twee privé-initiatieven bij in Elversele en Tielrode. Dit was voor ons het signaal om er mee verder te gaan. In Velle werken we samen met Ferm. We werken samen met deze initiatiefnemers én zorgden voor drie extra boekenruilkastjes. De bestaande werden in dezelfde uniforme huisstijl gestoken. We zoeken nog wel peters en meters om een oogje in het zeil te houden of zaken te verwijderen die er te lang blijven staan of er niet thuishoren.”

Deze zes boekenruilkastjes zijn terug te vinden op het plein AC De Zaat (Frans Boelplein 1, Temse), aan de Muziekschool (Hoogkamerstraat 1, Temse), in de Meersstraat 15 in Elversele, in de Moortelstraat 16 in Tielrode, aan de Basisschool in Velle 129 en aan het Oud Gemeentehuis in de Gelaagstraat 102 in Steendorp.

Het principe is eenvoudig: schenk een eigen boek en plaats het in het boekenruilkastje. In ruil kan je zelf een boek uit het kastje nemen. Na het lezen, kan je het boek houden of terug in het boekenruilkastje plaatsen. Schenk enkel boeken die niet of licht beschadigd zijn en ga voor een boek dat anderen ook willen lezen.

Wie interesse heeft om peter of meter te worden, kan contact opnemen via 03 710 13 20 of bibliotheek@temse.be.