Bib past reglement aan: 20 materialen per lenerskaart en gratis dvd’s of games

De aanpassing van het reglement komt er omdat sinds maart een nieuw samenwerkingsverband is afgesloten tussen alle Wase bibliotheken. Met één lidkaart kan men overal terecht. Het was daarom nodig om ook de verschillende reglementen op elkaar af te stemmen. De bib van Temse was samen met die van Sint-Niklaas de enige in de ruime regio die nog leengeld vroeg voor dvd’s (€ 1,25) en games (€ 2). Dat is in tijden van streaming niet langer houdbaar en vormt een drempel voor

sommige leners. Het afschaffen ervan zorgde in andere bibliotheken voor meer ontleningen en dus wordt het ook in Temse gratis. De bib hanteerde vroeger ook verschillende uitleentermijnen voor verschillende materialen. In de praktijk werd dit de laatste jaren al aangepast naar 4 weken en dat is nu ook in het nieuwe reglement zo vastgelegd. Gebruikers kunnen ook dubbel zoveel boeken ontlenen: 20 in plaats van 10. Er is nu een maximum van 20 materialen, ongeacht wat deze zijn. Zo kan een lener bijvoorbeeld 20 boeken uitlenen of 19 dvd’s en 1 boek. Het boetetarief blijft hetzelfde: 0,25 € per week te laat. Ook de tarieven voor kopiëren en reserveren van materialen wijzigen niet.