Bewoners Boereboomstraat ongerust over afsluiten kruispunt N16: “Want het alternatief is levensgevaarlijk”

Temse Bestuur­ster belandt in pas aangelegde wadi: “Ze kent de omgeving maar in het donker is een ongeval snel gebeurd”

Er is heel wat ophef rond het recent heraangelegd kruispunt van de Fonteinstraat in Temse. Een deel van het kruispunt werd onthard en in de plaats kwamen wadi’s om het regenwater op te vangen. Een eerste auto is afgelopen weekend al in het bufferbekken terechtgekomen. Volgens het gemeentebestuur moet er nog een afwerking komen met beplanting en reflecterende wegmarkering.

18 januari