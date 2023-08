Bestuurster belandt in Barbierbeek tijdens draaimanoeuvre

“Onderweg een Duvelke gedronken. Daarna had ik mijn beste tijd”: Eerste rolstoelat­leet Jurgen (49) komt binnen

“Eens het begon te regenen werd het best zwaar onderweg en begon ik ondanks mijn goeie handschoenen te glijden over de hoepels, maar mijn goeie start heeft veel goed gemaakt”, aan het woord is de 49-jarige Jurgen Vercammen uit Tielrode (Temse).