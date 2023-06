Bestuurder verliest controle op N41: auto belandt in gracht

Aannemer Roy (39) heeft bestelwa­gen terug dankzij alerte HLN-le­zer: “Hij heeft dief aangespro­ken en daarna uur de wacht gehouden”

Roy Maes, zaakvoerder van Trust Bouwwerken uit Bazel, heeft wonder boven wonder zijn gestolen bestelwagen teruggevonden. Dat gebeurde nadat een lezer van onze krant het artikel las over de diefstal. Die herkende de bestelwagen toevallig aan een opvallend kenmerk. “Een dag later en niemand zou het voertuig nog herkend hebben.”