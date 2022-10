Bestuurder vergist zich van pedaal en rijdt in zijgevel van buurman

Op zoek naar een energiezui­ni­ge en stijlvolle stek? Ontdek De Loy tijdens de opendeur­dag

Noteer zaterdag 24 september alvast in je agenda. Dan vindt namelijk de opendeurdag van nieuwbouwresidentie De Loy in Hamme plaats. “Het is zeker de moeite om te komen”, zegt Isabelle De Ro van Bell Estate. “Je bent namelijk een van de eerste die de sfeer van het project kan opsnuiven en de omgeving kan verkennen. Daarbij hebben we voor alle aanwezigen een verrassing.”