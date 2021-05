Bestuurder rijdt bestelwagen aan flarden tegen plafond van spoortunnel

Temse Geldboete en rijverbod voor beklaagde die achter­waarts op E17 rijdt: “Wilde met mijn zoon naar ongeval kijken aan overkant”

4 mei Anwar H. is door de politierechter veroordeeld tot een rijverbod van 45 dagen nadat hij met zijn Mercedes bijna 100 meter achteruit reed om naar een dodelijk ongeval aan de overkant van de weg te kijken op de E17 in Temse. “Ik deed dit om mijn zoontje te kalmeren die in paniek was", verklaarde H.