Bestuurder met voorlopig rijbewijs en twee passagiers negeert bevelen van politie en vlucht weg

De feiten speelden zich af op de N16 in Temse. De politie merkte op dat de man met hoge snelheid reed, waarna de achtervolging werd ingezet. Er werden snelheden gemeten tot 136 kilometer per uur waar slechts 70 kilometer per uur is toegelaten. De politie kwam naast A. rijden en maande hem aan om aan de kant te gaan staan, nadien werd er ook met een boodschap gevraagd om te volgen. De jongeman knikte nog naar de politie, maar vluchtte nadien toch opnieuw weg. “Ik had helemaal niet gemerkt dat ze me aan de kant wilden zetten", verklaarde de jongeman. Op het moment van de feiten zat hij met twee personen in het voertuig. Die mochten er eigenlijk niet in zitten omdat hij nog maar een voorlopig rijbewijs had.