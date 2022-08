Bestuurder die Francis (16) van de weg maaide zelf vader van dochtertje: “Hij kon zelfs niet meer rechtop zitten in de combi”

Elversele Nieuwe vzw brengt Elversele in beweging: “Dorpsfees­ten terug leven inblazen”

De dorpsfeesten in Elversele krijgen dan toch een vervolg. Het carnavalscomité gooide twee jaar geleden de handdoek in de ring maar een groep enthousiaste inwoners sloeg de handen in elkaar om de feesten terug leven in te blazen. Hiervoor werd de nieuwe vzw ‘Elversele in Beweging’ opgericht.

25 juli