Bellende bestuurder legt ook positieve ademtest af

Bornem Reconstruc­tie van moeder­moord in Senioren­cen­trum: eerst versmacht met hoofdkus­sen, dan nog medicatie toegediend

In het Seniorencentrum Onze-Lieve-Vrouw in Bornem heeft het gerecht dinsdagnamiddag een reconstructie gehouden. Iets meer dan twee jaar geleden werd de 81-jarige Maria er levenloos aangetroffen in haar kamer. Haar overlijden was verdacht. Na intensief speurwerk en het onderzoek van de deskundigen, kwam er in september 2022 een doorbraak in het onderzoek en ging dochter Carine H. (61) over tot bekentenissen. Sindsdien zit ze in de cel op verdenking van oudermoord.

17 januari