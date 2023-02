Beklaagde die terecht staat na politieachtervolging ontkent betrokkenheid

De feiten speelden zich af in Temse, waarbij de politie wilde overgaan tot een controle van een voertuig. Daarop reed de bestuurder weg en volgde een achtervolging die eindigde in een ongeval. De bestuurder in het voertuig vluchtte nadien meteen weg en de politie vond ook drugs in zijn voertuig. De inzittende kon niet meteen meer aangetroffen worden, maar aan de hand van getuigen even later wel. “Ik heb wel mijn twijfels bij die getuige want ze hebben hem nooit helemaal herkenbaar gezien en gewoon op een foto aangeduid dat mijn cliënt het was. Het is inderdaad een bekende familie, maar ik heb toch de nodige twijfels of mijn cliënt achter het stuur zat.”