Beiaardconcert met medley van nationale hymnes

De beiaardier van Temse, Joannes Thuy, brengt die dag om 11 uur een medley van de nationale hymnes van de bevrijders en de bekendste liedjes van destijds, zoals Tipperary, Happy Days Are Here Again, The Longest Day, Bei Mir Bist Du Schön, A Sentimental Journey, Little Brown Jug, Don’t Fence Me In, Over There en zo meer. Ook de pareltjes van Vera Lynn komen aan bod: The White Cliffs of Dover, We’ll Meet Again en From the time you say goodbye.