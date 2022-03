Bedrijf evacueert 22 familieleden van werknemers uit vestiging in Kiev: “We konden hen na al die jaren niet zomaar in de steek laten”

TemseIn Temse zijn zondag de eerste vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen. Het gaat om gezinnen van werknemers van het bedrijf Option Tape Specialties uit Temse dat ook in Kiev een vestiging heeft. “We zijn al tien jaar actief in Oekraïne. Het in veiligheid brengen van de vrouwen en kinderen van ons personeel was het minste dat we konden doen”, zegt medezaakvoerder Henk Post. Ook zijn gezin vangt enkele vluchtelingen tijdelijk op.

In totaal liet het bedrijf 22 vluchtelingen overbrengen per bus vanuit Polen. Ze krijgen nu onderdak bij gastgezinnen in Temse, Belsele en Waregem. In Temse verblijven er twaalf mensen uit Oekraïne. Zelf vangt het gezin Post een moeder en haar twee kinderen op. “We konden niet zomaar toekijken toen het oorlogsgeweld losbarstte en hebben daarom dit initiatief op poten gezet”, legt Henk Post uit. “De echtgenoten zijn achtergebleven om mee het land te verdedigen of om te helpen bij het Rode Kruis. Onze vestiging in Kiev bestaat zo’n tien jaar en er werken 34 mensen in productie en logistiek. Er zijn nog een aantal familieleden die twijfelen of ze al dan niet op de vlucht gaan uit Kiev. Als ze toch nog naar België willen komen, zullen we uiteraard ook hen helpen.”

20 uur wachten aan de grens

De vlucht vanuit Kiev verliep niet zo makkelijk. De gezinnen hebben er een helse tocht op zitten. “Ze zijn eerst naar Lviv getrokken en vervolgens naar de grens met Polen”, vervolgt Post. “Daar hebben ze wel 20 uur moeten wachten om het land binnen te geraken. We hadden zelf busvervoer geregeld via Warschau naar Temse.” De vrouwen en kinderen zijn opgelucht dat ze op hun bestemming zijn aangekomen. “We hebben zo’n 24 uur in de bus gezeten en amper geslapen”, getuigen ze. “We zijn blij dat we nu in veiligheid zijn en vooral onze gastgezinnen erg dankbaar dat ze ons willen opvangen. Tegelijk zijn we natuurlijk wel bezorgd over het lot van onze mannen die zijn achtergebleven.”

Volledig scherm Henk Post. © rv

Productie stilgelegd

Het bedrijf probeert intussen contact te houden met de achtergebleven werknemers. Mannen tussen de 18 en 60 jaar mogen het land niet meer verlaten. “Maar ik heb niet de indruk dat ze willen vertrekken”, vervolgt Post. “Onze vestiging in Kiev ligt momenteel volledig stil. Voor ons bedrijf zijn de gevolgen niet problematisch. In Kiev ging het vooral om productie voor de lokale markt en export naar de omliggende regio. Voorlopig is het nog niet getroffen door bombardementen, maar het is afwachten wat de toekomst zal brengen.”

Quote Met oorlogsgru­wel zijn ze niet geconfron­teerd geweest, maar uiteraard hebben ze wel traumati­sche ervaringen achter de rug Henk Post

Zoeken naar collectieve opvang

Henk Post stelde ook zijn eigen woning ter beschikking voor de opvang van een gezin vluchtelingen. “Met oorlogsgruwel zijn ze niet geconfronteerd geweest, maar uiteraard hebben ze wel traumatische ervaringen achter de rug. Ze hoorden continu de bombardementen op afstand en moesten in schuilkelders leven.” Het is nu de bedoeling dat zij enkele weken bij de gastgezinnen verblijven en daarna kunnen verhuizen naar een collectieve opvang. In Temse onderzoekt de gemeente of een leegstaande verdieping van het voormalig ziekenhuis De Pelikaan hiervoor mogelijkheden biedt. “We onderzoeken nu of het gebouw aan de noden beantwoordt en gaan een beslissing nemen op korte termijn”, zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&V). “Intussen hebben zich ook al een 25-tal personen en gezinnen aangeboden voor de opvang van vluchtelingen. We stellen het opvangsysteem eerstdaags op punt.”