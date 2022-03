Bedrijf evacueert 22 familieleden van werknemers uit vestiging in Kiev: warm onthaal voor eerste Oekraïense vluchtelingen

Het is de bedoeling dat zij enkele weken bij gastgezinnen verblijven en daarna kunnen verhuizen naar een collectieve opvang. In Temse onderzoekt de gemeente of een leegstaande verdieping van het voormalig ziekenhuis De Pelikaan hiervoor mogelijkheden biedt. “We onderzoeken nu of het gebouw aan de noden beantwoordt en gaan een beslissing nemen op korte termijn”, zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&V)

Zowel de burgemeester als schepen van Sociale Zaken Patrick Vermeulen waren er zondagochtend bij om de 12 vluchtelingen in Temse een warm en hartelijk onthaal te geven. Ze hadden er een helse tocht op zitten van Kiev via Warschau en Antwerpen naar Temse. “We hebben zo’n 24 uur in de bus gezeten en amper geslapen”, getuigen ze. “We zijn opgelucht dat we nu in veiligheid zijn en vooral onze gastgezinnen erg dankbaar dat ze ons willen opvangen. Tegelijk zijn we natuurlijk wel bezorgd over het lot van onze mannen die zijn achtergebleven.”