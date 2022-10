AWV gaat niet in op de vraag om kruispunten N16 open te houden

Wachten op lichtenregeling

AWV neemt akte van de bezorgdheden maar wijst op het statuut van de N16 als een primaire weg met als voorkeur een maximale constante snelheid van 90 km/u. Alle niet-lichtengeregelde aansluitingen maken deze weg volgens AWV onveilig en kunnen leiden tot ernstige ongevallen. Er wordt daarom niet teruggekomen op de beslissing. Wel is afgesproken om met het afsluiten van beide straten te wachten tot de lichtenregeling aan het kruispunt van de Hoogkamerstraat op punt staat. Dit zou tegen november op punt moeten gesteld zijn. Er is wel afgesproken dat er voorafgaand een goede en tijdige communicatie moet zijn zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Half jaar metingen

AWV werkte intussen ook een oplossing uit op maat van de hulpdiensten voor de Laagstraat en belooft ook de knelpunten voor de landbouwers te bekijken. Verder is er een proefperiode van 6 maanden voorzien. Gedurende deze periode zal AWV de nodige metingen doen. Op vraag van de gemeente zal men ook de effecten op de lokale wegen meenemen in dit onderzoek. Daarnaast gaat AWV ook simuleren wat de draaimanoeuvres en de effecten zijn wanneer ook de Smesstraat ter hoogte van de N16 wordt meegenomen in het proefproject. Als de draaimanoeuvres voor vrachtwagens niet lukken, zal deze straat open moeten blijven in functie van de bedrijven in de Smesstraat.