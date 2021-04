Auto rijdt te pletter tegen vrachtwagen op E17: twee dodelijke slachtoffers

De Nederlandse vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd maar verkeerde wel in shock. De man was kort voor het ongeval nog even gestopt aan het parkeerterrein langs de E17 in Kruibeke. “Ik wou nog snel iets eten maar het restaurant was gesloten en dus reed ik de snelweg terug op”, getuigt de man. “Ik was tegen een snelheid van 90 km/uur aan het rijden toen ik plots een enorme klap voelde. Ik dacht eerst aan een klapband. Andere bestuurders begonnen met hun lichten te flikkeren en te claxonneren. In mijn achteruitkijkspiegels zag ik enkel een stofwolk achter de truck. Ik ben dan uitgeweken naar de pechstrook en ben uitgestapt. Pas toen zag ik wat er echt gebeurd was. Een verschrikkelijk zicht. Ik heb nog geprobeerd om een portier te openen maar de schade aan het voertuig was enorm. Toen wist ik eigenlijk al dat de inzittenden geen schijn van kans hebben gehad.”