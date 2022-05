Auto in de flank geramd in Kapelstraat: bestuurster zwaargewond

Het ongeval gebeurde iets voor 16 uur. De bestuurster was eerst gestopt en draaide vervolgens toch de rijbaan op om richting centrum van Steendorp te rijden. Mogelijk had ze een BMW niet zien aankomen of had ze de snelheid ervan verkeerd ingeschat. De auto van de vrouw werd in de flank geramd en weggeslingerd. Het slachtoffer moest door de brandweer bevrijd worden en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De 40-jarige bestuurder van de BMW raakte lichtgewond en werd eveneens afgevoerd met een ziekenwagen.