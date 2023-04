Appartement doorzocht op de Leie

Tijd voor asperges: fietsen langs de aspergevel­den van Klein-Bra­bant

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van asperges, want daar kan je nu ten volle van genieten in de restaurants of bij je thuis. In Klein-Brabant, dé plek waar je moet zijn als aspergeliefhebber, fiets je van Bornem naar Puurs en terug langs de aspergevelden.