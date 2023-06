Amerikaanse bestuurster krijgt boete van 1.260 euro voor dronken sturen

Proefpro­ject met éénrich­tings­ver­keer moet verkeers­vei­lig­heid verbeteren in smalle Anker­straat

In de Ankerstraat in Rupelmonde is een proefproject ingevoerd met éénrichtingsverkeer. Het gemeentebestuur wil zo de onveilige verkeerssituatie verbeteren in deze relatief smalle straat zonder verhoogde voetpaden.