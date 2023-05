Amber (17) is allereerste meisje in lasopleiding van GO! Terra: “Ik wil later zelf leerkracht worden en andere meisjes inspireren”

Mariekerk­se Meifeesten breiden uit na groot succes: “Willen graag vaste waarde worden in ons dorp”

De Mariekerkse meifeesten in de gelijknamige Bornemse deelgemeente zijn op zaterdag 6 mei aan een derde editie toe. “We breiden het programma flink uit, omdat we merken dat de interesse voor dit evenement groot is. Ons doel is een vaste waarde te worden in het dorp”, zegt organisator Rudi Marnef.