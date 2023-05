Albert (94) en Clementina (95) zijn recordhouders met albasten bruiloft

Mariekerk­se Meifeesten met meiboom­plan­ting en meigraaf- en gravin: “Tuin van het museum zat goed vol”

In Mariekerke vond op zaterdag de derde editie van de Meifeesten plaats. De organisatie kwam dit jaar met enkele nieuwe elementen, zoals een meigraaf en meigravin die per boot op het feest aankwamen. “Nog nieuw waren de meiboomplanting en de animatie in de straat. Voor deze editie wilden we iets extra aanbieden”, vertelt medeorganisator Rudi Marnef. “In de namiddag hadden we pech met het mindere weer, maar we mogen niet klagen. De tuin van het museum, waar onze barbecue en de meiboomplanting met viering plaatsvonden, zat goed vol. Het was zoeken naar een vrije stoel en tafel.”