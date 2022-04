Afscheid van een monument: burgemeester Luc De Ryck geeft na 29 jaar sjerp door aan Hugo Maes

voetbal 2NA Lokeren-Tem­se en Toon Janssen zien concurrent Ninove haas­je-over doen: “Pas als we het niet meer in eigen hand hebben, is er een probleem”

Voor de derde keer in vier wedstrijd liet Lokeren-Temse punten liggen. Wel kansen, geen doelpunten in Oudenaarde: 0-0. Tot teleurstelling van Toon Janssen: “Met elk puntenverlies gaat het mes dichter naar onze keel”, zo beseft de middenvelder. De Waaslanders zien Ninove over hen wippen.

27 maart