Advocaten van de slachtoffers openen de pleidooien op het assisenproces tegen Dennis Peeters: “Als hij ze niet kon hebben, dan niemand”

“Je was mijn lach, mijn leven, mijn kracht, mijn zwakte, een leven zonder u kan ik niet aanvaarden.” Deze woorden werden teruggevonden in een brief van Dennis Peeters aan Barbara. “Ik kan mijn gezin niet afgeven. Nooit”, schrijft hij nog. “Dat is het belangrijkste kenmerk van een narcist. De wereld draait rond mij. Ik ben het centrum van de wereld”, aldus Vermassen.

Volgens meester Vermassen is de situatie duidelijk. Barbara Ongena was het bezit van de beschuldigde. Als hij ze niet kon hebben, dan niemand. Het feit dat ze bij hem wegging, krenkte hem te diep. En dus moest ze dood. “Dennis Peeters wilde zijn vrouw vermoorden en had daar op voorhand goed over nagedacht. Hij had twee dagen op voorhand de afstandsbediening van de garagepoort teruggevraagd aan Barbara. Deze had hij nodig om de poort dicht te doen op het moment dat hij ze binnentrok in de garage. Want Barbara wilde niet meer alleen zijn bij hem omdat ze doodsbang was van hem. Ze wist dat Dennis haar iets kon aandoen. Ook had hij de kinderen in bad gestoken en de muziek er luid gezet zodat ze de moord beneden niet zou horen.”

Geplande acties

“Toen ze aan het worstelen waren in de garage, heeft hij haar, als een goed beoefenaar van verschillende gevechtssporten, in een nekklem gehouden waardoor haar nek gebroken werd. Nadien blies hij rook in haar longen met een alleszuiger om haar vervolgens in een valies te ‘proppen’ en Barbara met haar eigen auto naar haar appartement te brengen. Hij nam zelfs een fiets mee in haar wagen om terug naar huis te rijden. Hij legde Barbara op haar bed en ensceneerde een brandje zodat het leek alsof ze gestikt was door de rook. Zijn dit acties die men kan verzinnen als men net de liefde van zijn leven vermoord heeft, beste leden van de jury? Natuurlijk niet. Mensen die in een opwelling hun geliefde vermoorden, zijn nadien in paniek en radeloos. Die kunnen dergelijke, ingewikkelde acties niet ter plekke verzinnen”, aldus meester Vermassen.

Stappenplan

Volgens Stephen Schellinck, advocaat van de burgerlijke partijdaden, passen de daden van Peeters goed binnen zijn psychologisch profiel. “Volgens de gerechtspsychiater is hij iemand die op een zeer planmatige manier tewerk gaat. Iemand die niets aan het toeval overlaat. In nog geen halfuur tijd heeft hij Barbara vermoord, rook in haar longen geblazen en haar in de koffer gestoken. Dit zijn feiten die op voorhand zijn bedacht en die hij punt na punt heeft uitgevoerd. Hij heeft alles op voorhand uitgedokterd. Er is zelfs een papiertje teruggevonden met alle die stappen erop. Een blauwdruk van het scenario om haar te doden”, aldus de advocaat.

