Acht kunstenaars gooien deuren van atelier open

Ward (26) redt kind (3) van verdrin­king aan zijn voordeur: “Pas twee maanden geleden opleiding EHBO afgerond”

Ward Uyttenhove (26) heeft zondagochtend een 3-jarig kindje gereanimeerd dat verdronken was in een vijvertje in Rupelmonde. De ouders waren in paniek met de levenloze kleuter de straat opgelopen. Ward, die nog maar 2 maanden geleden zijn diploma EHBO behaalde, greep meteen in en redde zo het leven van het kindje.