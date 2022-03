Aanwezige op trouwstoet weigert vraag van politie om auto te parkeren: geldboete en rijverbod volgen

De politie kwam tussen bij een huwelijkscaravaan in Temse waarbij ook A.M. aanwezig was. Zijn voertuig stond in het midden van de weg en toen de politie aanwezig was kwam hij verhaal halen. Er ontstond een lange discussie waarbij de man uiteindelijk even in de boeien werd geslagen, en daarom ook vandaag terecht staat voor de politierechtbank. “Ik stond helemaal niet in de weg en iedereen kon nog perfect langsrijden, de politie was agressief tegen mij en duwde tegen mijn autodeur met hun knie", vertelt M.