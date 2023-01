7 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Temse hebben jullie het meest geraakt in 2022: van de tragische dood van Francis (16) tot het Scheldetoerisme en de oudste leerkracht van het land

TemseDat nieuws uit Temse leeft, bewezen jullie, onze lezers, dit jaar opnieuw massaal. Bijna zeven miljoen (!) keer werden onze artikels uit Temse gelezen. Hét nieuwsfeit van het voorbije jaar was de dood van Francis Aerts. De tiener werd van het fietspad gemaaid door een chauffeur onder invloed van alcohol en drugs. Er was gelukkig ook positief nieuws. Zo werd bij basisschool De Vierklaver de oudste leerkracht van het land in de bloemetjes gezet.

De crisis sloeg ook in Temse toe en leidde tot schrijnende verhalen. In december kregen de hoogzwangere Sally Lorrain (24) en Ilias El-Badani (29) te horen dat ze op straat kwamen te staan omdat ze de huur niet meer betaald kregen. Er volgde uitstel van de uithuiszetting maar een oplossing bleef voorlopig uit.

Sommige zoeken andere manieren om geld te verdienen. In oktober werd in de Hogenakkerstraat in Tielrode een cannabisplantage ontmanteld. De woning bleek eigendom van Lenny Janssens (40), een voormalig agent, maar vooral bekend van zijn deelname aan Blind Getrouwd.

De familie Stuer moest dit jaar rouwen om het overlijden van vader Marc en moeder Ingrid. Het echtpaar overleed in mei met slechts twaalf uur verschil, beide aan de gevolgen van kanker. Marc Stuer en Ingrid Maes waren bekende gezichten in de de gemeente waar ze 25 jaar lang een frituur hadden uitgebaat op de parking in de Consciencestraat. Diep verdriet was er ook om de dood van Kenneth die in juli dit jaar om het leven kwam bij een motorongeval op een boogscheut van zijn huis.

Er was gelukkig ook positief nieuws het voorbije jaar. De Pillecyn werd in april gevierd bij basisschool De Vierklaver voor zijn tachtigste verjaardag. De opa van K3-zangeres Marthe is hiermee de oudste leerkracht van het land.

In Temse is de Schelde nooit ver weg en dat was ook zo in het nieuws. Bavo Schelfaut (40) en Elise Duerinckx (38) richtten dit jaar Sloep-Rent op. Ze verhuren twee luxueuze sloepen met een capaciteit tot 12 passagiers waarmee men zonder vaarbewijs aan de slag kan. Ook bij rederij Rivertours zagen ze na corona het Scheldetoerisme herleven.

