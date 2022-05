480 mensen met beperking als VIP ontvangen voor Scheldeparade

Judo Karel Foubert na goud in European Cup: “Hopen op selectie voor Grand Slam of Grand Prix”

Judoka Karel Foubert (23) hoopt over enkele weken een Grand Slam of een Grand Prix te mogen doen. Met goud in de European Cup in Sarajevo zette hij die ambitie in de verf. Toernooiwinst na een periode van kommer en kwel.

13 mei