33-jarige doodrijder van Francis had 28 keer meer cannabis in speeksel dan gemiddeld gevonden wordt: “Dit is wel bijzonder hoog”

Bornem, Opwijk Jongste deelnemer Thibou (15) is klaar voor eerste Dodentocht: “Oma komt mij halfweg aanmoedi­gen, eerder stoppen is géén optie”

Hij blaast pas op 30 december zestien kaarsjes uit, en is daarmee de jongste deelnemer aan de 53ste Dodentocht die nu vrijdag van start gaat in Bornem. De 100 kilometer lange wandeling is ook volledig nieuw voor Thibou De Henau uit Opwijk, en dat geeft gezonde zenuwen: “Ik weet niet waar ik mij aan kan verwachten, maar ben een doorzetter. Mijn oma komt me in Opwijk ook aanmoedigen, dus ik moét zeker halfweg geraken.”

9 augustus