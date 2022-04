33 chauffeurs geflitst in Gasthuisstraat

Temse Na 110 jaar valt doek definitief over Molens van Temse: “Maar het iconisch gebouw zal niet verdwijnen”

De maalderij ‘Molens van Temse’ heeft de deuren gesloten en dat na 110 jaar. Het gebouw tussen de Schelde en de Markt is onlosmakelijk verbonden met de skyline van Temse. “Het is industrieel erfgoed en we zullen erover waken dat het bewaard blijft voor het nageslacht, maar een herbestemming is er voorlopig nog niet”, zegt zaakvoerder Paul Lammens.

