291ste Paardenommegang van Sint-Elooi trekt langs gerestaureerde kapel

Vis&Folklore eert volkscafé Zates met een praalwagen tijdens de openings­stoet: “De moe had dit geweldig gevonden”

Dat ze tijdens de openingsstoet van zaterdagmiddag een verrassing in petto hadden, lieten de organisatoren van de Vis&Folkloredagen in Mariekerke (Bornem) al eerder horen. Het resultaat van die geheimdoenerij ontroerde de familieleden van Liesbeth Hulstaart (84), ‘de moe’ van het bekende café ‘t Koningsrek oftewel ‘bij Zates’ diep. Zij overleed in januari, één van de praalwagens zaterdag was een eerbetoon aan de zaak én de moe.